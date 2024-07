Prosseguem buscas pelos pescadores desaparecidos ao largo da Marinha Grande

As buscas para encontrar os três desaparecidos da embarcação que adornou na quarta-feira ao largo da Marinha Grande, prosseguem hoje, pelo quinto dia, por mar e por terra, segundo o capitão do porto da Nazaré.

“As buscas continuam por terra com recurso à Polícia Marítima e viaturas Amarok do projeto Seawatch e por mar com a embarcação da estação salva-vidas da Nazaré”, disse à Lusa o comandante João Severino Lourenço.

De acordo com o capitão do porto da Nazaré, estão previstas, se as condições do mar permitirem, operações de mergulho pela empresa privado a pedido do armador, com o objetivo de definir um plano para a reflutuação e posterior remoção da embarcação,

De acordo com João Severino Lourenço, os mergulhos serão acompanhados pelo Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima, desconhecendo a que horas terão início.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.

No sábado realizaram-se na Figueira da Foz e em Lavos os funerais das três vítimas mortais.