Projeto para aprovação do hotel Vila Galé em Penacova entregue à Câmara este mês

A Vila Galé vai entregar à Câmara de Penacova, ainda em março, o projeto de especialidades do hotel de quatro estrelas do grupo na vila para aprovação, um investimento estimado em 14 milhões de euros.

Questionado pela agência Lusa, o administrador do Grupo Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida, lembrou que o projeto de arquitetura já foi apresentado há alguns meses e que obteve deferimento por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Câmara de Penacova.

“Nesta fase estamos a preparar o projeto de especialidades, sendo que confirmamos que será ainda este mês que o iremos entregar na Câmara Municipal de Penacova, para pedir aprovação. Após diferimento, teremos o projeto de licenciamento aprovado e será apenas necessário aguardar pela emissão das taxas para termos licença de obra, e iniciar os trabalhos”, disse, à Lusa.

Gonçalo Rebelo de Almeida disse ainda que a estimativa aponta para um investimento “a rondar os 14 milhões de euros”.

“Será expectável termos pela frente um ano e meio de obras, após a aprovação do projeto de especialidades”, afirmou, quando questionado sobre a provável data para a abertura desta unidade hoteleira.

Instado a contar detalhes do projeto, o administrador garantiu que “o processo de reconversão urbanística em Penacova está a ser cuidadosamente planeado de forma a equilibrar a preservação do património arquitetónico com o desenvolvimento de uma unidade hoteleira de qualidade, quatro estrelas”, admitindo que um dos principais desafios deste projeto é recuperar um edifício em avançado estado de degradação.

“A preservação deste edifício é uma grande mais-valia, não só pela sua importância histórica, mas também pela carga simbólica que traz para o futuro empreendimento hoteleiro. O edifício do antigo Preventório, juntamente com a Capela de Nossa Senhora da Guia, será o ‘coração’ do projeto, com o objetivo de o recuperar e integrá-lo no novo desenvolvimento. A proposta de intervenção visa garantir que o programa hoteleiro combine da melhor forma as características preexistentes do edifício com as novas instalações que se pretendem criar”, explicou.

Em 05 de fevereiro de 2024, a Lusa noticiou que o hotel da vila de Penacova, encerrado desde 2010, e que apresenta elevado grau de degradação, tinha sido adquirido pelo Vila Galé.

O presidente da Câmara Municipal de Penacova, Álvaro Coimbra, congratulou-se, na altura, com esta aquisição e destacou o papel decisivo da autarquia no desfecho deste processo, destacando “a abertura demonstrada pela Misericórdia em negociar o imóvel e ter compreendido a importância” deste investimento. “A aquisição do antigo hospital foi fundamental para o aumento da capacidade de alojamento do futuro hotel”, acrescentou.

“Atendendo à vocação do nosso município para o turismo, achamos que precisamos de uma unidade hoteleira para receber uma procura que é cada vez maior”, justificou então.

Segundo o autarca, este será o maior investimento privado dos últimos anos no concelho, que terá um impacto enorme na economia local e trará uma nova dinâmica ao centro histórico desta vila do distrito de Coimbra.

“Vai criar emprego, é um investimento privado de alguns milhões de euros e que vai dinamizar o aparecimento de outros pequenos negócios ligados à atividade do turismo. Penacova precisava muito de um investimento deste género e de uma unidade hoteleira para dar um outro impulso ao turismo, que já é por si uma atividade marcante no nosso município”, evidenciou.

Em 28 de janeiro, o presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida disse, num encontro com jornalistas, que, para além deste projeto, têm em carteira vários outros e que mantêm interesse em reforçar a presença no mercado espanhol, brasileiro e até cubano.

O grupo conta com 46 hotéis, 33 em Portugal, um em Espanha, 11 no Brasil e um Cuba.