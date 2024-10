Projeto em Coimbra vai promover a produção de pequenos documentários

Tiago Cravidão, realizador de um filme documental sobre o fotojornalista Eduardo Gageiro, vai dinamizar ‘workshops’ em Coimbra que darão origem a pequenos documentários, no âmbito de um projeto da Casa da Esquina.

Intitulado “Ontem e hoje: as imagens de Abril”, o projeto da Casa da Esquina, de Coimbra, vai basear-se no documentário “As coisas não são feitas por acaso”, sobre o fotojornalista Eduardo Gageiro, autor designadamente de múltiplas imagens sobre o 25 de Abril, realizado por Tiago Cravidão.

Partindo deste filme documental de 2013, o realizador irá dinamizar ‘workshops’, e o objetivo é que sejam produzidos 12 documentários de um minuto cada, embora o número possa variar consoante as inscrições, assim como uma espécie de ‘making-of’ do próprio ‘workshop’.

Na conferência de imprensa para apresentação do projeto, na manhã de hoje, Tiago Cravidão esclareceu que os participantes terão uma semana de aulas formais, uma de filmagem dos pequenos filmes e, posteriormente, uma semana de montagem.

“Este ‘workshop’ é uma espécie de provocação”, explicou o realizador, acrescentando que, “na verdade, a perspetiva é pensar o cinema como uma coisa cá de casa, uma coisa de bairro”.

“A ideia é pensar que fazer um filme pode ser uma coisa doméstica […] um filme não tem de ser um espetáculo inacessível, mas pode ser um método para investigar as coisas que nos interessam”, frisou ainda o realizador de “As Sete Mil Portas” e de “Ars Moriendi”, entre outras películas.

Esta formação está ainda relacionada com a possibilidade de criar em Coimbra “uma espécie de comunidade ligada ao cinema, ou seja, uma comunidade de pessoas que se interessam por filmes, que os façam e os discutam”.

O projeto da associação cultural Casa da Esquina irá também editar o documentário “As coisas não são feitas por acaso”, adicionando uma espécie de ‘bonus track’: “uma entrevista inédita” do Tiago Cravidão ao Eduardo Gageiro, informou a gestora do projeto, Rita Sousa Rêgo.

Essa entrevista “é muito pertinente”, porque “foi o primeiro ano em que o Eduardo Gageiro não pôde estar [nas comemorações] no 25 de Abril”, devido à Covid-19, e, nesse dia em específico, foi possível ter essa conversa.

Além da edição, será levada a cabo “a reprodução mecânica, em DVD” do filme, bem como a sua distribuição.

O terceiro momento do projeto consiste na exibição, tanto dos documentários produzidos no ‘workshop’ e do respetivo ‘making-of’, como da peça editada de Tiago Cravidão, algo que se espera possa acontecer no último trimestre letivo.

“A ideia é tentarmos ir ao máximo de sítios possíveis”, disse Rita Sousa Rêgo, destacando o objetivo de exibir os filmes nas escolas de Coimbra.

O projeto da Casa da Esquina, “Ontem e hoje: as imagens de Abril”, é um dos escolhidos pelo programa de apoio financeiro “Cinema pela Democracia”, lançado no âmbito das celebrações dos 50 anos da Revolução de Abril.

O “Cinema pela Democracia” é promovido pela Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, em parceria com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e com o Fundo de Fomento Cultural (FFC), refere a página oficial da Comissão.

“Ontem e hoje: as imagens de Abril” é um projeto orçado em 32 mil euros, sendo financiado em 20 mil euros pelo “Cinema pela Democracia”, adiantou Filipa Alves, da Casa da Esquina.