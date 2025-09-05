diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Projeto de reflorestação da Serra do Açor afetado em 100 hectares por fogo de agosto

05 de setembro às 11 h16
0 comentário(s)

O incêndio do Piódão, no concelho de Arganil, destruiu cerca de 100 hectares de novas plantações do projeto de reflorestação da Serra do Açor, dos 1.000 já intervencionados, disse à agência Lusa o presidente da câmara.

Iniciado em 2020, o projeto pretende revitalizar uma área de 2.500 hectares (25 km2), constituída sobretudo por terrenos baldios percorridos pelo grande e devastador incêndio de 2017 e por fogos florestais anteriores.

“O projeto Floresta da Serra do Açor foi afetado em cerca de 100 hectares da área plantada, mas continua a representar a resiliência do nosso território e a esperança de um futuro mais verde”, salientou Luís Paulo Costa.

Financiado em cinco milhões de euros pelo grupo Jerónimo Martins, envolve as Assembleias de Compartes do concelho, proprietários de terrenos baldios, o município de Arganil e a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC).

“O projeto vai continuar e já decidimos que, na próxima época de plantação, vamos avançar com a rearborização da área afetada”, garantiu o presidente do Município de Arganil, salientando que, do ponto de vista emocional, a situação “foi um abanão grande”.

Autoria de:

Agência Lusa

