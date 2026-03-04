O Projeto de Recomendação do Agrupamento de Escola da Lousã foi o mais votado na sessão distrital do Parlamento dos Jovens-Secundário, realizada ontem em Coimbra.

No auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a proposta número 6 obteve 11 votos entre os deputados de 27 estabelecimentos de ensino e vai agora ser representante do distrito de Coimbra na Sessão Nacional da iniciativa, que decorre em maio, na Assembleia da República (AR).

A sessão de abertura contou com as presenças de Pedro Delgado Alves (deputado e representante da AR), Ricardo Lino (vereador da Câmara de Coimbra), Teresa Silva (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e Catarina Durão (diretora regional do centro do IPDJ).

