diario as beiras
Coimbra

Projeto da Lousã foi o mais votado no Parlamento dos Jovens-Secundário

04 de março de 2026 às 11 h09
0 comentário(s)
DB/Pedro Filipe Ramos

O Projeto de Recomendação do Agrupamento de Escola da Lousã foi o mais votado na sessão distrital do Parlamento dos Jovens-Secundário, realizada ontem em Coimbra.

No auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a proposta número 6 obteve 11 votos entre os deputados de 27 estabelecimentos de ensino e vai agora ser representante do distrito de Coimbra na Sessão Nacional da iniciativa, que decorre em maio, na Assembleia da República (AR).

A sessão de abertura contou com as presenças de Pedro Delgado Alves (deputado e representante da AR), Ricardo Lino (vereador da Câmara de Coimbra), Teresa Silva (Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e Catarina Durão (diretora regional do centro do IPDJ).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (04/03/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de março

Ministro da Educação afirma que foi instaurado inquérito a caso dos influenciadores que promovem sexualização em escolas
04 de março

Funeral de João Pinto Ângelo realiza-se amanhã
04 de março

Ministra diz que estão elaborados 90% dos planos de gestão das áreas protegidas
04 de março

Quatro sapadores florestais detidos em Seia por alegada violação, coação e perseguição a colega de 61 anos

Coimbra

CoimbraNacional
04 de março às 15h03

Ministro da Educação afirma que foi instaurado inquérito a caso dos influenciadores que promovem sexualização em escolas

0 comentário(s)
CoimbraRegião Centro
04 de março às 13h51

Centenas de escolas na região Centro precisam de intervenção – Governo

0 comentário(s)
Coimbra
04 de março às 11h19

Rita Matias considera que AAC é “associação residual”

0 comentário(s)