Projeto C-Rest conta com um milhão de euros para acelerar transição energética

“C-REST: Região de Coimbra rumo à Transição Energética Sustentável”. É este o nome do novo programa que pretende acelerar a transição energética sustentável, mitigando efeitos das alterações climáticas e promovendo a utilização de energias renováveis nos territórios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM Região de Coimbra).

A assinatura do contrato que formalizou a criação do C-REST, entre a CIM Região de Coimbra e o representante do Banco Europeu de Investimento (BEI), aconteceu na manhã desta sexta-feira, na sede da CIM Região de Coimbra, na rua do Brasil, em Coimbra.

O C-REST é o único projeto de uma CIM que integra o programa ELENA, um mecanismo criado pela Comissão Europeia e implementado pelo BEI. Este programa financia assistência técnica em custos de preparação dos investimentos que vão ajudar a concretizar, a nível territorial, investimentos em eficiência energética, no horizonte de três anos.

“Temos de encontrar soluções para mitigar o problema das alterações climáticas. A eficiência energética é um dos caminhos”, assumiu o vice-presidente da CIM Região de Coimbra, Luís Paulo Costa.

O também autarca de Arganil frisou que este “é um contrato essencial para a região”. “A transição energética representa uma enorme oportunidade para a criação de emprego”, recordou. A premissa, na ótica do responsável, é “fazer mais e melhor para uma região mais verde e sustentável”, assegurou.

(Texto completo na edição digital e impressa do Diário As Beiras)