Produção de mel DOP Serra da Lousã sobe em 2024

A produção de 2024 de mel certificado da Serra da Lousã rondou as oito toneladas, mais que duplicando face a 2023, disseram responsáveis da Cooperativa Lousãmel à agência Lusa.

Em 2023, atingiu perto de três toneladas a quantidade de mel com denominação de origem protegida (DOP) Serra da Lousã, recordou o presidente da direção da Lousãmel, António Carvalho, ao reconhecer que, em 2024, “o tempo correu bem” devido à alternância de períodos de sol e de chuva.

“Desde os incêndios de 2017, a produção foi sempre por aí abaixo e os apicultores andavam um bocado desanimados”, acrescentou.

A cresta do último verão “correu bastante bem” a alguns associados da cooperativa, com aumentos de produção de 100% relativamente a 2023, o que explica “uma média de 30 a 40%” no acréscimo da colheita, em geral, nos municípios ligados à Serra da Lousã, nos distritos de Coimbra e Leiria”. Porém, segundo António Carvalho, a produção de mel DOP na região “continua a estar mal”, longe dos níveis anteriores a 2017, que chegaram a rondar as 30 toneladas.

Na opinião da diretora executiva da Lousãmel, Ana Paula Sançana, 2024 “foi um ano de recuperação, mas ainda muito aquém do potencial” da cooperativa, disse, recordando o acentuar das quebras de produção, desde 2017, devido aos fogos florestais, mas também em consequência de outros fatores, como os ataques da vespa asiática às abelhas e diversas doenças que dizimam as colmeias. A região demarcada do mel DOP Serra da Lousã abrange 10 municípios: Arganil, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Vila Nova de Poiares.