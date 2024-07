Primeiro Hub Mondego já está a funcionar

Penacova já tem um posto/local de carregamento de carros elétricos. Localizado no parque de estacionamento do Restaurante do Aires, junto ao IP3 (sentido Coimbra-Vilar Formoso), o novo equipamento está dotado com três carregadores:150kW (duas tomadas com 75kW); 60kW (duas tomadas com 30kW) e 44 kW (duas tomadas de 22 kW), permitindo o carregamento de seis viaturas em simultâneo.

“Este processo começou há três anos. Foi o mais longo que tive. Tivemos diversos problemas”, revelou o gerente e diretor executivo da Trilhos Energéticos, Tiago Antunes. A empresa que promoveu a instalação do Hub Mondego é liderada por um penacovense que espera que as próximas instalações “sejam mais céleres”.

O novo posto de carregamento “super rápido”, referiu Tiago Antunes, está a funcionar em pleno. O equipamento teve um financiamento que ronda os 100 mil euros, verba disponibilizada pela Wow Plug. “Percebemos que era um excelente investimento. Espero que este seja o nosso primeiro investimento em Penacova”, assumiu a direção comercial da Wow Plug, Pedro Gomes.