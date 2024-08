Presidente da República lamenta morte do jornalista João Paulo Guerra

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou hoje o jornalista João Paulo Guerra, cuja notícia da morte disse ter recebido “com profundo pesar”, e apresentou condolências à família.

O jornalista João Paulo Guerra, 82 anos, morreu hoje em Lisboa vítima de doença, disse à agência Lusa fonte próxima do também radialista e escritor.

João Paulo Guerra morreu no hospital Curry Cabral, e estava doente há já algum tempo, disse a fonte, lembrando o último cargo que o jornalista exerceu – provedor do ouvinte do serviço público de Rádio.

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa recorda o “jornalista experiente e imaginativo, na rádio, onde primou, na imprensa e na televisão”.

“Foi sempre um militante contra a ditadura e depois do 25 de abril pelos ideais doutrinários e partidários que abraçava, exercendo ainda funções de provedoria dos ouvintes no serviço público de radiodifusão”, diz ainda o Presidente.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa recorda ainda que João Paulo Guerra escreveu várias obras sobre o Império e a Descolonização e que foi premiado inúmeras vezes.

No comunicado acrescenta-se que “granjeou uma camaradagem na Comunicação Social e um apreço público, que se somaram a tantas amizades e deixaram um traço de saudade que o Presidente da República, que com ele privou muitos anos, deixa expressa ao apresentar as suas condolências à família, e em especial a sua irmã, Maria do Céu Guerra”.