“As alterações que temos de fazer ao Plano Diretor Municipal (PDM) resultam de uma visão de cidade completamente diferente entre a que temos agora e a da altura em que foi aprovado”, justificou ontem, no final da reunião da Câmara Municipal, Ana Abrunhosa.

A recém-eleita presidente disse que “o PDM está totalmente desajustado às necessidades que temos e passamos parte das reuniões de câmara a falar de lugares para estacionar, quando o que nós queremos é privilegiar a construção de habitação e o uso de transporte público”.

Na sua perspetiva “há um conjunto de alterações que têm que ser feitas no PDM, porque as atuais normas impactam na celeridade dos processos urbanísticos”.

