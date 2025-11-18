diario as beiras
Coimbra

Presidente da câmara de Coimbra quer rever o Plano Diretor Municipal

18 de novembro às 10 h19
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

“As alterações que temos de fazer ao Plano Diretor Municipal (PDM) resultam de uma visão de cidade completamente diferente entre a que temos agora e a da altura em que foi aprovado”, justificou ontem, no final da reunião da Câmara Municipal, Ana Abrunhosa.

A recém-eleita presidente disse que “o PDM está totalmente desajustado às necessidades que temos e passamos parte das reuniões de câmara a falar de lugares para estacionar, quando o que nós queremos é privilegiar a construção de habitação e o uso de transporte público”.

Na sua perspetiva “há um conjunto de alterações que têm que ser feitas no PDM, porque as atuais normas impactam na celeridade dos processos urbanísticos”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (18/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

18 de novembro

Portugal goleia México e está nos quartos de final do Mundial de sub-17 de futebol
18 de novembro

TAP: Governo encara buscas “com normalidade” e garante colaboração com autoridades
18 de novembro

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal
18 de novembro

TAP: Presidente da República espera que investigação seja cabal mas rápida

Coimbra

Coimbra
18 de novembro às 15h40

Portugal dos Pequenitos em Coimbra com atividades durante o Natal

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 13h37

Mãe confessa que tentou matar o filho por duas vezes no Pediátrico de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
18 de novembro às 13h36

“Ficou provado que defendi o interesse público”

0 comentário(s)