Presépio evolui para uma segunda viagem mais completa e dinâmica

O Penela Presépio 2024 está mais completo, com mais pormenores, mais movimento e com os cenários mais bem trabalhados. O projeto, que este ano continua no Pavilhão Multiusos, apresenta alguns figurantes com animais vivos e oferece outra dinâmica ao espaço, mantendo como base a tradição e a componente tecnológica com os hologramas 3D e 4D.

Este ano, a aventura começa com os reis magos. Através de uma porta automática os visitantes entram no mercado de Jerusalém, que este ano, evoluiu na forma como está apresentado. Ao longo do percurso passam pela entrada do castelo, pela sala do rei onde é possível tirar uma fotografia no trono, antes de ir para a Nazaré que é o local onde vão poder ver a carpintaria de José e a casa de Maria. Antes de chegar a Belém, os visitantes vão ter que atravessar o deserto e a aventura termina, naturalmente, com o nascimento de Jesus e a sua manjedoura.

