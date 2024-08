Praxis triunfa nos World Beer Awards com seis medalhas

A marca de cerveja artesanal Praxis regressou dos World Beer Awards 2024 com seis medalhas conquistadas: três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Cada uma das cervejas medalhadas com ouro foi distinguida como “Country Winner” e assegurou um lugar na fase final, para determinar as melhores cervejas do mundo nos mais de 80 estilos de cerveja em competição.

Este ano, os World Beer Awards realizaram-se em Norwich, Londres, nos dias 8 e 9 de agosto, e são considerados a competição mais prestigiada do setor cervejeiro e que, anualmente, atrai participantes de todo o mundo.

As cervejas premiadas pela Praxis com Medalha de Ouro foram a Pumpkin Ale, na categoria flavoured beer; a Onyx, na categoria lager; e a Imperial Stout, na categoria stout & porter.

Receberam Medalha de Prata a Ambar e a Topázio (ambas categoria lager). A cerveja Weiss (categoria wheat beer) foi distinguida com a Medalha de Bronze.

