O líder parlamentar do PSD defendeu hoje que o novo Presidente da República teve uma “mensagem muito alinhada” com a do seu partido e do Governo, ao considerar a estabilidade um meio para “transformar a vida das pessoas”.

“O Governo tem repetidamente dito que esta legislatura deve chegar até ao fim, que não temos eleições no horizonte e que a estabilidade política é fundamental para que seja possível haver as transformações de que o país precisa, e precisa de muitas. Muitas delas estão a ser feitas, mas precisam de tempo”, afirmou Hugo Soares, em declarações aos jornalistas no parlamento, após a sessão solene de tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República.

No seu discurso perante o parlamento, o novo chefe de Estado afirmou que tudo fará para travar o “frenesim eleitoral” dos últimos anos e pediu aos partidos com representação parlamentar “um compromisso político claro” pela estabilidade.

Questionado se acha possível travar esse frenesim, o dirigente social-democrata considerou que este recado “não há de ter sido nem para o Governo nem para o PSD”, mas para outros grupos parlamentares.

Já sobre o facto de Seguro ter reiterado – como disse na campanha – que o ‘chumbo’ de um Orçamento do Estado não implica uma dissolução automática do parlamento, Hugo Soares referiu que “não há nada lei nem na Constituição” que o obrigue, mas defendeu ser importante que o país conte com esse instrumento.

“Eu não tenho dúvidas: para o país é fundamental, é muito importante, que haja orçamentos aprovados. Nós, quando for a altura, estaremos compenetradíssimos num diálogo interpartidário para que se possa fazer a aprovação do próximo Orçamento do Estado”, assegurou, atirando essa discussão para “depois do verão”.

Hugo Soares quis começar a sua declaração por deixar uma palavra de elogio ao Presidente da República cessante, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Em nome do PSD, e sem abusar julgo que em nome de todos os portugueses, essa palavra é de gratidão e de reconhecimento pelo exercício do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Honrou e dignificou as instituições, mas prestigiou também a Presidência da República e, por essa via, os portugueses”, disse.

Fazendo “votos de sucesso” ao novo Presidente, Hugo Soares repetiu que o Governo suportado por PSD e CDS-PP está concentrado em “resolver os problemas concretos da vida das pessoas de forma estrutural, deixando o país preparado para mais uma década de desenvolvimento”.

“Eu recordo que Portugal, no ano passado, foi considerada a economia do ano por uma das mais prestigiadas revistas económicas do mundo. Ora, quando nós temos dados e indicadores tão positivos, creio que nos compete puxarmos por aquilo que de bom se faz em Portugal: um país onde se baixam impostos, onde a economia cresce, onde o desemprego atinge mínimos históricos e o emprego, máximos históricos”, disse.