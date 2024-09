Pousada de Juventude cede 30 camas para estudantes do ensino superior

Depois de ter passado por um processo de requalificação no ano passado, a Pousada de Juventude de Coimbra foi equipada com 30 camas adicionais, que ficarão agora disponíveis para alojar estudantes do ensino superior. Esta é, aliás, uma das 22 unidades da rede nacional que vai acolher estudantes no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.

Na passada quarta-feira, as Pousadas de Juventude renovaram a “aposta” no alojamento estudantil para o ano letivo 2024/25, continuando a oferecer uma “solução acessível e conveniente para jovens a frequentar o ensino superior.”

Os protocolos assinados entre o Governo, a Movijovem e o INATEL permitirão ter, já este ano, mais 709 camas em unidades do Inatel e pousadas da juventude para alojar estudantes, medida com um custo estimado de 900 mil euros este ano e superior a dois milhões de euros no próximo.

| Leia a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS