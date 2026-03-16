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Portugal vence Geórgia e conquista segundo título no Rugby Europe Championship

15 de março de 2026 às 19 h56
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Federação Portuguesa de Rugby

A seleção portuguesa de râguebi conquistou hoje o seu segundo título no Europe Championship, após vencer a Geórgia por 19-17, na final disputada em Madrid.

Um ensaio de Vincent Pinto, aos 73 minutos, transformado por Manuel Vareiro (74), que somou ainda quatro penalidades (37, 49, 61, 71), permitiu a Portugal dar a volta ao marcador, na segunda parte, após chegar ao intervalo a perder por 12-3.

Foi o primeiro triunfo dos ‘lobos’ sobre a Geórgia desde 2005, um ano após Portugal conquistar o seu primeiro título nacompetição que os georgianos já venceram por 17 vezes, em 24 edições.

Autoria de:

Agência Lusa

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