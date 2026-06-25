Portugal: Só a vitória interessa para evitar “rivais diretos”

Jornalista Licenciado em Comunicação Social, no ramo Jornalismo e Imprensa, pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Exerce...

Depois da goleada, por 5-0, frente ao Uzbequistão, Portugal vai agora medir forças na última ronda do grupo K , com a Colômbia. Numa luta pelo primeiro lugar, à seleção das Quinas só a vitória serve para terminar nesse posto.

Caso Portugal consiga o triunfo, naquele que será o primeiro jogo oficial entre as duas seleções, o adversário nos 16 avos será o melhor terceiro classificado entre os grupos D, E, I, J e L (neste momento essa vaga é ocupada pela Croácia). No horizonte, está um possível verdadeiro “teste” a surgir apenas nos quartos, frente à Argentina.

Caso termine no 2.º lugar do grupo, a formação lusa defrontaria o segundo classificado do grupo L – Inglaterra, Gana ou Croácia. Nesse caso, ficaria remetido para o “pior” lado do quadro da fase a eliminar, com possíveis duelos com Espanha (oitavos), França (quartos) e Brasil (meias).

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