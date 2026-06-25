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Futsal: FPF remete ao Ministério Público o 20-0 que prejudicou Norte e Soure

25 de junho de 2026 às 16 h13
Equipa de Soure venceu o triplete a nível regional | Foto: DR
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...
Paulo Marques
Autor
Paulo Marques

Repórter Coordenador CPJ 1602 Jornalista Diário As Beiras desde 1990 Nascido em Seia em agosto de 1962. Reside...

O Conselho de Disciplina da FPF – Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um processo de averiguações ao caso que envolve o Norte e Soure na Taça Nacional Feminina de futsal. Em causa, recorde-se, está o prejuízo das sourenses, ultrapassadas na classificação final pelo Arneiros, por diferença de golos.

Acontece que esta vantagem, no goal-average, só foi possível porque a formação de Torres Vedras venceu, na derradeira jornada, por impressionantes 20-0, o “lanterna vermelha”, Internacional de Évora – equipa que, na penúltima ronda, deu falta de comparência em Soure, sendo, por isso, punida com derrota “apenas” por 3-0.

Em consequência, o Arneiros venceu a série e garantiu a subida às competições nacionais, na próxima época, em detrimento do Norte e Soure – uma vaga que, nos termos regulamentares, só o 1.º classificado assegura.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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