Futsal: FPF remete ao Ministério Público o 20-0 que prejudicou Norte e Soure
O Conselho de Disciplina da FPF – Federação Portuguesa de Futebol decidiu abrir um processo de averiguações ao caso que envolve o Norte e Soure na Taça Nacional Feminina de futsal. Em causa, recorde-se, está o prejuízo das sourenses, ultrapassadas na classificação final pelo Arneiros, por diferença de golos.
Acontece que esta vantagem, no goal-average, só foi possível porque a formação de Torres Vedras venceu, na derradeira jornada, por impressionantes 20-0, o “lanterna vermelha”, Internacional de Évora – equipa que, na penúltima ronda, deu falta de comparência em Soure, sendo, por isso, punida com derrota “apenas” por 3-0.
Em consequência, o Arneiros venceu a série e garantiu a subida às competições nacionais, na próxima época, em detrimento do Norte e Soure – uma vaga que, nos termos regulamentares, só o 1.º classificado assegura.
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