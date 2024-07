Portugal qualificou atletas para as finais de hoje da Taça do Mundo de Trampolins em Coimbra

Ginastas portugueses estão a disputar, neste domingo, 12 finais na Taça do Mundo de Trampolins, em Coimbra, distribuídas entre duplo minitrampolim, trampolim sincronizado e individual, bem como em tumbling. Em duplo minitrampolim Francisco José foi 3.º, com Diogo Cabral a passar igualmente à final no 5.º lugar. Êxito também para Diana Gago, que foi 6.ª nas provas de acesso, e Alexandra Garcia, que foi 8.ª.

Em trampolim sincronizado, a dupla Mariana Carvalho e Catarina Nunes foi a única bem-sucedida, com a 7.ª posição. Em trampolim individual, o olímpico Gabriel Albuquerque passou às semifinais, em 7.º, assim como Pedro Ferreira, no 12.º lugar, enquanto Sofia Correia avançou como 25.ª.

Em tumbling, Mariana Cascalheira também vai discutir as medalhas após ser 4.ª na qualificação, sendo acompanhada, no masculino, por Vasco Peso (5.º) e Diogo Gomes (9.º).