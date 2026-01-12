diario as beiras
Portugal na Lista de Honra da ONU pelo pagamento integral das obrigações de 2026

12 de janeiro de 2026 às 20 h22
O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, recebeu o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa na ONU em 2023. Fotografia: DR

Portugal integra a “Lista de Honra de 2026” das Nações Unidas, anunciou hoje a organização, destacando que Lisboa fez a contribuição integral das obrigações para o orçamento regular da ONU deste ano.

“As cartas de avaliação foram enviadas aos Estados-membros e temos o prazer de anunciar os nove primeiros países a integrar a Lista de Honra de 2026”, afirmou hoje o porta-voz da secretaria-geral da ONU, Stéphane Dujarric, identificando Arménia, República Democrática do Congo, República Dominicana, Hungria, Cazaquistão, Kuwait, Polónia, Portugal e Ucrânia.

Para constarem na Lista de Honra deste ano, os Estados-membros devem efetuar a sua contribuição integral para o Orçamento Regular da ONU até 08 de fevereiro de 2026, tal como já fez Portugal e os restantes oito países, acrescentou Dujarric.

“É importante salientar que, dada a atual conjuntura financeira, recomendamos vivamente que todos os Estados-membros efetuem o pagamento integral da sua contribuição dentro do prazo estipulado”, salientou.

A ONU enfrenta uma grave crise financeira, tendo sido severamente afetada por cortes de financiamento do maior doador, os Estados Unidos, após a posse de Donald Trump como Presidente, em janeiro de 2025.

Apesar da carga de trabalho da ONU aumentar de ano para ano, os recursos estão a diminuir em todos as áreas, contribuindo para isso que nem todos os Estados-membros pagam na totalidade as obrigações anuais e muitos também não pagam a tempo.

Portugal é este ano candidato ao Conselho de Segurança da ONU – um dos órgãos mais importantes da organização, cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional e cujas decisões são vinculativas – sob o lema “Prevenção, Parceria, Proteção”.

A eleição, para membro não permanente para o biénio 2027/2028, deverá acontecer em junho.

Portugal tem como adversários diretos Alemanha e Áustria, numa disputa pelos dois lugares de membros não permanentes atribuídos ao grupo da Europa Ocidental e Outros Estados.

Autoria de:

Agência Lusa

