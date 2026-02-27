diario as beiras
Coimbra

Portugal Life Science Park afirma Coimbra na ciência e saúde

27 de fevereiro de 2026 às 10 h25
0 comentário(s)
DB-Ana Catarina Ferreira

“Um projeto inspirador” – foi assim que a ministra da Saúde classificou o Portugal Life Science Park , apresentado ontem numa sessão que reuniu representantes de várias instituições. O projeto da Bluepharma, a instalar em Cernache [nas instalações da antiga Poceram], ambiciona posicionar a cidade como um dos principais polos nacionais e internacionais nas áreas da ciência, saúde e inovação em ciências da vida.
Na sessão, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sublinhou que a iniciativa contribuirá para “melhores resultados em saúde” e para o reforço das qualificações profissionais. “Os produtos e serviços inovadores resultantes de iniciativas nesta área podem alterar profundamente o curso de muitas doenças”, representando “uma vitória civilizacional”, afirmou.
O projeto de cooperação institucional articula entidades públicas, académicas, científicas e empresariais, para valorizar o ecossistema científico e tecnológico da região, promover a transferência de conhecimento e atrair investimento e talento qualificado.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio
27 de fevereiro

20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes
27 de fevereiro

Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada
27 de fevereiro

Latada teve prejuízo de quase 50 mil euros

Coimbra

Coimbra
27 de fevereiro às 12h33

Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 10h48

Latada teve prejuízo de quase 50 mil euros

0 comentário(s)
Coimbra
27 de fevereiro às 10h46

Ministra da Saúde garante que futura maternidade depende apenas de resolução do Governo

0 comentário(s)