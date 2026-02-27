“Um projeto inspirador” – foi assim que a ministra da Saúde classificou o Portugal Life Science Park , apresentado ontem numa sessão que reuniu representantes de várias instituições. O projeto da Bluepharma, a instalar em Cernache [nas instalações da antiga Poceram], ambiciona posicionar a cidade como um dos principais polos nacionais e internacionais nas áreas da ciência, saúde e inovação em ciências da vida.

Na sessão, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, sublinhou que a iniciativa contribuirá para “melhores resultados em saúde” e para o reforço das qualificações profissionais. “Os produtos e serviços inovadores resultantes de iniciativas nesta área podem alterar profundamente o curso de muitas doenças”, representando “uma vitória civilizacional”, afirmou.

O projeto de cooperação institucional articula entidades públicas, académicas, científicas e empresariais, para valorizar o ecossistema científico e tecnológico da região, promover a transferência de conhecimento e atrair investimento e talento qualificado.

