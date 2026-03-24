O porto da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, retomou os trabalhos de dragagem na barra e canal de acesso, que este inverno sofreu um forte assoreamento e impediu aquela infraestrutura de operar na plenitude.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o conselho de administração da estrutura portuária adiantou que os trabalhos vão aproveitar “uma janela de condições marítimas favoráveis que, pela primeira vez este ano, permitirá intervenções em contínuo durante cerca de cinco dias”.

“Com a melhoria das condições do mar e uma ondulação à entrada da barra inferior a dois metros, foi já possível, durante o dia de segunda-feira, alcançar um calado de 6,5 metros à entrada e à saída da barra”, anunciou o porto da Figueira da Foz.

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