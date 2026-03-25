A Universidade de Coimbra (UC) vai reabilitar, integralmente, a portaria do antigo hospital, no Polo I, para instalar um novo posto de turismo e um espaço expositivo de apoio à atividade cultural e turística da instituição.

A empreitada foi lançada a concurso público, com um investimento base de cerca de 117 mil euros e um prazo de execução de 120 dias.

Localizado na Alta de Coimbra, o edifício integra a área classificada como Património Mundial da UNESCO e ocupa uma posição relevante no conjunto arquitetónico universitário.

A intervenção abrange 127 metros quadrados e prevê a recuperação de um imóvel atualmente devoluto, “salvaguardando os elementos históricos e melhorando as condições de utilização pública”.

(Texto completo na edição impressa e digital do Diário As Beiras)