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Coimbra

Portaria do antigo hospital vai ser posto de turismo da Universidade de Coimbra

25 de março de 2026 às 08 h45
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Foto - Ana Catarina Ferreira

A Universidade de Coimbra (UC) vai reabilitar, integralmente, a portaria do antigo hospital, no Polo I, para instalar um novo posto de turismo e um espaço expositivo de apoio à atividade cultural e turística da instituição.
A empreitada foi lançada a concurso público, com um investimento base de cerca de 117 mil euros e um prazo de execução de 120 dias.
Localizado na Alta de Coimbra, o edifício integra a área classificada como Património Mundial da UNESCO e ocupa uma posição relevante no conjunto arquitetónico universitário.
A intervenção abrange 127 metros quadrados e prevê a recuperação de um imóvel atualmente devoluto, “salvaguardando os elementos históricos e melhorando as condições de utilização pública”.
(Texto completo na edição impressa e digital do Diário As Beiras) 

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

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