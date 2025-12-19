diario as beiras
Plano identifica discriminação de migrantes no acesso à habitação em Coimbra

19 de dezembro de 2025 às 20 h07
DR

O Plano Municipal para a Integração dos Migrantes de Coimbra identifica dificuldades de acesso a habitação por discriminação, barreiras linguísticas e subutilização de competências dos migrantes do concelho, que são sobretudo jovens, qualificados e recém-chegados.

O plano, que será discutido na segunda-feira em reunião do executivo, faz um retrato da população migrante presente em Coimbra, um diagnóstico dos principais problemas que encontram no concelho e traça medidas para uma melhor integração de uma população que aumentou cerca de 71% entre 2021 e 2023 (de cerca de oito mil para quase 14 mil habitantes).

O documento, consultado pela agência Lusa, refere que a população migrante no concelho é sobretudo “jovem-adulta, qualificada e maioritariamente recém-chegada”, contribuindo para “a renovação demográfica, académica e económica da cidade”.

