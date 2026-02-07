diario as beiras
Plano concelhio promove acesso de migrantes ao emprego e habitação

07 de fevereiro de 2026 às 11 h52
Como vai ser aplicado no terreno o Plano Municipal de Coimbra para a Integração de Migrantes foi o objetivo do I Encontro sobre Políticas Públicas Locais de Integração de Migrantes que teve lugar ontem à tarde, por iniciativa da Assembleia Municipal (AM).
A presidente da AM, Maria Manuel Leitão Marques, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que se discutiram “as condições de execução do plano”, que já foi aprovado pelo município e baixou à Comissão de Desenvolvimento Humano e social da AM para análise, antes da aprovação na próxima sessão.
A responsável clarificou que “não se trata de alterar o plano”, que foi elaborado no âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e que resultou num articulado final que é igual para os 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/02/2026

Autoria de:

António Rosado

