Planeamento e engenharia: como Coimbra pode ser uma lição!

21 de janeiro de 2026 às 10 h52
0 comentário(s)

As grandes infraestruturas de transporte atualmente em desenvolvimento irão moldar as cidades e os territórios para as próximas décadas. Mais do que meras obras, são escolhas estratégicas com impacto no ordenamento e na coesão do território, no desenvolvimento económico, na qualidade de vida da população e na sustentabilidade ambiental. Por isso, a tomada de decisão deve assentar em planeamento integrado, conhecimento técnico sólido e bom senso.

Pelo potencial transformador e pela abrangência nacional, destacam-se dois grandes projetos. Primeiro, a alta velocidade ferroviária, cuja principal linha servirá a fachada atlântica, com paragens previstas no Porto, Gaia, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa (e/ou novo aeroporto), sendo implementada por troços, em regime de parceria público-privada. Segundo, os sistemas Metrobus, que não são exclusivos da Região de Coimbra e estão previstos para várias cidades, como Porto, Guimarães, Lisboa-Oeiras e Olhão-Faro-Loulé.

Em ambos os casos e em diversos contextos geográficos de Norte a Sul do país, têm surgido polémicas, indefinições e incoerências, gerando incerteza, contestação e perda de confiança.

No caso da alta velocidade ferroviária, após a atribuição da concessão do primeiro troço (Porto–Oiã), o consórcio vencedor propôs alterações significativas ao planeado, incluindo a mudança da localização da estação de Vila Nova de Gaia, a construção de duas pontes em vez de uma solução rodoferroviária integrada e ajustes ao traçado da linha, com impactos diretos na procura, na articulação do sistema, e nas expropriações. Este episódio ilustra uma indesejável confusão entre duas fases distintas: a fase de planeamento, em que se definem opções estratégicas de desenvolvimento territorial, e a fase de projeto, que deve incidir na melhor solução técnica para a execução da obra.

No segundo troço (Oiã-Soure), que abrange a Região de Coimbra, a única proposta a concurso previa desde logo a relocalização da estação de Coimbra, da zona de Coimbra-B para Taveiro, em clara violação do caderno de encargos. O Município de Coimbra opôs-se e o Governo acabou por anular este concurso. Aguarda-se o lançamento de um novo procedimento, ao qual os conimbricenses devem estar atentos. O facto de tanto o executivo municipal anterior como o atual convergirem na defesa da localização da estação é de saudar, pois fortalece Coimbra e a sua posição negocial neste projeto de âmbito nacional.

Também nos sistemas Metrobus se têm verificado dúvidas e dificuldades. No Porto, o projeto do Metrobus tem sido marcado por grande polémica, problemas e atrasos: desde dúvidas no projeto associado à circulação e inversão de marcha dos veículos na rotunda da Boavista, a falhas de planeamento, calendarização e execução, com a obra na Avenida da Boavista concluída, mas sem início de operação devido ao atraso na entrega dos veículos.

Em contraste, Coimbra afirma-se como um bom exemplo. A entrada em funcionamento do Metrobus tem sido bem-sucedida, oferecendo um transporte de elevada frequência e qualidade, promovendo a regeneração urbana e registando níveis de utilização acima das expectativas iniciais. Este sucesso resulta da conjugação de vários fatores: pessoas certas no lugar certo, cooperação institucional, objetivos comuns e uma visão técnica consistente, tanto do ponto de vista dos transportes como da integração urbana.

A mesma lógica tem orientado a abordagem do Município de Coimbra à alta velocidade ferroviária. Desde cedo, foi defendido que a nova estação e a sua envolvente deveriam ser enquadradas por um Plano de Pormenor, permitindo articular a infraestrutura ferroviária com a regeneração urbana, a intermodalidade dos transportes e a reformulação da entrada norte da cidade. Esta visão reconhece que uma estação de alta velocidade não é apenas um nó de transportes, mas também um poderoso elemento urbano. O plano de Joan Busquets para a regeneração da zona da estação, ilustra bem esse potencial – ao privilegiar os transportes públicos, a mobilidade suave, novos corredores verdes e a qualificação do espaço público, poderá transformar-se uma área hoje fragmentada numa verdadeira porta de entrada da cidade.

Importa agora que Coimbra dê continuidade a estas boas práticas. A hipótese de demolir os viadutos da Casa do Sal, construir uma nova ponte e reformular a interseção do Almegue, exige decisões informadas, com base em visão de longo prazo, bom senso e conhecimento técnico, apoiado em modelos de procura e simulação de tráfego, estudos de impacto ambiental e novas conceções de desenvolvimento urbano. O mesmo se aplica à reestruturação da rede dos SMTUC, aproveitando a introdução do Metrobus e os princípios propostos pelo Professor Álvaro Seco, aguardando-se com expectativa a conclusão do estudo em curso.

Coimbra reúne condições raras para se afirmar como exemplo nacional: capital humano e de conhecimento de excelência, cidade incontornável nestes grandes projetos, um passado relevante (a este propósito, recomendo a visita à exposição sobre o trolleybus “Memorizar Coimbra”, na Casa da Cultura) e uma experiência recente de inovação nos transportes.

Num momento em que tantos projetos enfrentam dificuldades, Coimbra tem uma oportunidade única para demonstrar que, de facto, pode ser uma lição!

Autoria de:

João Bigotte

