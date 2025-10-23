diario as beiras
PJ detém em Coimbra homem condenado em França por burla ‘online’

23 de outubro às 11 h30
A Polícia Judiciária localizou e deteve, na zona de Coimbra, um cidadão luso-francês alvo de um mandado de detenção europeu por ter sido condenado a três anos de prisão por burla em França, indicou hoje a PJ.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem cometeu diversos crimes durante o ano de 2011, “utilizando para o efeito dois ‘modi operandi’ distintos”.

Num deles, os contactos com as vítimas eram feitos ‘online’, através de anúncios em que o agora detido se propunha vender vários produtos como “smartphones”, “tablets”, etc., e no outro recorria à demonstração de interesse na compra de produtos também anunciados ‘online’.

Agência Lusa

