O ano de 2025 até ao dia de hoje resultou num recorde de 57 presumíveis autores de incêndios florestais dolosos em prisão preventiva, num total de 88 detenções, revelou ontem a Polícia Judiciária (PJ), durante as comemorações do 80.º aniversário desta força segurança, em Coimbra.

“Estamos, neste momento, com 88 detenções, tudo incêndios dolosos, que é a nossa competência legal. Dessas 88 detenções, temos 57 indivíduos com medidas preventivas de liberdade, que é um número significativo, da ordem dos 65%”, disse aos jornalistas o responsável nacional do Gabinete Permanente de Acompanhamento e Apoio (GPAA) aos incêndios florestais da PJ, Avelino Lima.

