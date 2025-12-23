diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Pesado de mercadorias sofre despiste na A1 em Condeixa-a-Nova

23 de dezembro de 2025 às 15 h40
DR

Um despiste de um veículo pesado de mercadorias provocou ontem, em Condeixa-a-Nova, ferimentos ligeiros a duas pessoas. O acidente aconteceu na A1, ao quilómetro 182, sentido Sul/Norte.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, “fomos alertados, pelas 19H10, via Comando Sub Regional de Emergência e Proteção da Região de Coimbra, para despiste de veiculo pesado na A1, ao quilómetro 182 sentido Sul/Norte com informação de vários envolvidos desconhecendo-se se havia encarcerados”.

“À chegada ao local, confirmado veículo pesado despistado, ocupando o separador central nos dois sentidos. O veiculo circulava com seis ocupantes, dos quais apenas dois tinham ferimentos ligeiros que foram transportados aos Hospitais da Universidade de Coimbra”, refere a corporação.

Os feridos tratavam-se de dois homens de 26 anos.

No local estiveram os bombeiros de Condeixa-a-Nova, com quatro veículos e nove operacionais, além da Unidade Nacional de Trânsito da GNR, que tomou conta da ocorrência. Também, a Brisa, concessionária da auto-estrada, esteve no local com 2 veículos.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

