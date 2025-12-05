O evento Penela Presépio abre as portas no próximo domingo com um conjunto de atividades que conjugam tradição, património e inovação, das quais se destaca um presépio ao vivo no interior do castelo medieval.

Organizado pelo município de Penela, no distrito de Coimbra, a iniciativa pretende transformar a vila “num espaço mágico, onde tradição, património e inovação se unem para proporcionar experiências únicas a visitantes de todas as idades”.

“Combina presépios tradicionais, experiências imersivas e atividades para famílias, valorizando tanto a inovação tecnológica e a história local”, salienta a autarquia em nota enviada à agência Lusa.

