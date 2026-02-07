As recentes tempestades, em especial a depressão Kristin, tiveram um forte impacto no concelho de Penela, e, no caso das empresas, um levantamento preliminar aponta para prejuízos serão superiores a quatro milhões de euros.

O presidente da Câmara de Penela, Eduardo Nogueira Santos, e o presidente do Núcleo Empresarial de Penela, Alfredo Simões, reuniram-se para analisar o levantamento efetuado, concluindo que, pelos dados recolhidos por ambas as entidades, serão mais de três dezenas as empresas afetadas, estando algumas delas ainda a efetuar o levantamento dos danos.

Os prejuízos já reportados são de variada ordem, merecendo destaque o forte impacto em estruturas e edifícios, sendo alguns limitadores e até inibidores do desenvolvimento da atividade económica.

Eduardo Nogueira dos Santos reforçou “a necessidade de os mecanismos de apoio serem céleres e ágeis e que possam estar à disposição dos empresários de imediato, para que a atividade económica nestes concelhos não seja ainda mais penalizada”. O autarca destacou ainda a “resiliência e a força dos empresários e trabalhadores que, mesmo em situações de dificuldade, já deram provas da sua capacidade de superação e vontade de recuperar”.

