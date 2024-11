Penálti nos descontos rouba dois pontos ao O. Hospital

O O. Hospital empatou ontem, em jogo da 10,ª jornada, a 1.ª da 2.ª volta, na visita a Santarém. O 2-2 final foi apontado aos 97’, da marca de grande penalidade.

Apesar do amargo de boca, pelas circunstâncias, o resultado aceita-se dado o equilíbrio que reinou durante todo o jogo.

A posição na tabela dava o favoritismo ao UD Santarém (3.º), mas o O. Hospital (9.º) tinha contas a ajustar depois da derrota no jogo da 1.ª jornada, adiado para o mês passado a pedido dos escalabitanos que, depois, foram “mal-agradecidos” e venceram por 3-1 em Tábua.

A jogar mais no contra-golpe, a turma de Oliveira do Hospital deu a iniciativa aos homens da casa mas soube aproveitar quando teve espaço.

Aos 10 chegou com perigo à área e conseguiu um penálti a castigar falta de Leandro Alves sobre Michel Camargos. Souza, dos 11 metros, atirou a contar.

