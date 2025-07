Penacova: Festas do Município são montra única do território durante quatro dias

Dois palcos, quatro dias, 18 tasquinhas, oito freguesias /uniões de freguesia e mais de duas dezenas de expositores. Estes são alguns números que marcam a próxima edição das Festas do Município de Penacova, certame que promete centrar atenções na zona histórica do concelho, entre os dias 17 e 20 de julho.

“As festas são uma oportunidade para promover o nosso território e a nossa paisagem única”, assumiu, na apresentação do evento, que decorreu ontem na Casa das Artes Martins da Costa, o edil de Penacova, Álvaro Coimbra.

Com o intuito de levar as pessoas até “ao centro histórico”, o certame volta a contar com dois palcos–Terreiro e Tasquinhas. “Vamos transmitir os concertos do palco 1 [Terreiro] na zona das tasquinhas. Vamos transmitir em tempo real”, revelou o autarca.

