Coimbra

Passos Coelho desafia Governo a não perder tempo com reformas que apresentou ao país

27 de fevereiro de 2026 às 15 h53
O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho defendeu hoje, em Coimbra, que o Governo não deve perder mais tempo para levar à Assembleia da República as transformações e as reformas necessárias que apresentou ao país.

Falando aos jornalistas, na Universidade de Coimbra, no final de uma homenagem a Júlio Pereira, antigo diretor do Serviço de Informações Segurança (SIS), Pedro Passos Coelho considerou “muito importante” que o Governo não perca “esta oportunidade histórica para andar para a frente e fazer mudanças”.

“Ao fim de oito anos de António Costa, o Governo esteve numa paralisia grande em matéria de transformação económica. Governou-se à vista, como se diz, e a pensar no dia a dia e não no futuro, que chegou”, enquadrou o antigo líder do PSD, que governou o país entre 2011-2015, no período de intervenção da ‘troika’.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (28/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

