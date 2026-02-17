diario as beiras
CantanhedeCIM Região de Coimbra

“Óscares” do ZX Spectrum são atribuídos este sábado

17 de fevereiro de 2026 às 09 h05
Realiza-se este sábado, a partir das 10H30, no Museu LOAD ZX Spectrum, a edição de 2025 da GOTY – Game Of The Year, uma gala que pretende distinguir os melhores jogos lançados no ano passado para este icónico computador dos anos 80.

“Por estranho que pareça ainda se fazem entre 200 a 300 jogos por ano para esta plataforma”, revelou o curador do Museu LOAD ZX Spectrum e organizador da GOTY, João Diogo Ramos.

Vão ser entregues 14 prémios nas diferentes categorias. A categorias principais são quebra-cabeças, aventura-estratégia, plafatormas, arcade, aventura de texto, basic, luso-brasileiro, origem espanhola. Há três categorias técnicas: gráficos, ecrã de carregamento e som. Além destas categorias, existem duas novas este ano: Melhor Demo (em parceria com a Associação Inércia que se foca no fenómeno de arte digital conhecido por demoscene) e a Melhor Jogo Spectrum Next (em parceria com a empresa Britânica SpecNext Ltd que produz o computador Sinclair ZX Spectrum Next, lançado em 2020).

