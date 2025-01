Os Quatro e Meia regressam ao Meo Arena no dia 14 de fevereiro de 2026

A banda conimbricense Os Quatro e Meia vão regressar ao Meo Arena no dia 14 de fevereiro de 2026, anunciou hoje o grupo.

Depois de terem atuado, no mesmo local, no dia 4 de novembro de 2023, a banda regressa à maior sala de espetáculos do país, para um espetáculo imperdível.

No anúncio da nova data, Os Quatro e Meia revelam que “será um concerto criado com o coração, com um amor do tamanho do mundo, esse que uns dizem ser redondo e outros acreditam ser plano. Se for o caso, não vos deixeis cair da ponta desse mundo quiçá achatado, atrás do amor. Muito menos vos deixeis desequilibrar sobre a corda bamba da hipótese de deixar esgotar os bilhetes”, escreveu a banda nas redes sociais.

O concerto será feito em formato 360º, ou seja, o palco será colocado no centro da sala.