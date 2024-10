“Os jovens estão a regressar a Coimbra”

A instalação de multinacionais no concelho e a criação de emprego estão a fazer regressar os jovens à cidade de Coimbra. A garantia foi dada pelo presidente da câmara municipal, no passado sábado, durante o Fórum da Juventude, que decorreu no Convento São Francisco.

Ao intervir na sessão, José Manuel Silva deu o exemplo da Accenture, que inaugurou, em fevereiro, um Centro de Tecnologia na Torre do Arnado, criando 160 novos postos de trabalho.

“Destes, 16 por cento foram jovens que regressaram a Coimbra, vindos de Lisboa e de Braga”, afirmou.

Jovens são “riqueza excecional”

Para o autarca, Coimbra tem tudo para ser o concelho mais dinâmico do país, até porque “tem uma riqueza excecional, que é a juventude”.

“Estamos empenhados em adotar medidas eficazes para criar condições que incentivem os jovens a permanecer no concelho e a nossa estratégia começa a dar frutos: em 2022, o índice de envelhecimento começou a diminuir e a população a aumentar”, afirmou José Manuel Silva.

As preocupações dos jovens

Presente na sessão, a ministra da Juventude e Modernização elogiou a elevada adesão dos jovens ao Conselho Municipal da Juventude que, no último encontro, conseguiu reunir mais de 100 participantes.

“Estes órgãos servem para ouvir os jovens, para desenhar políticas para a juventude”, afirmou, lembrando que é esse o propósito do Governo: “queremos saber quais são as principais preocupações dos jovens e é isso que temos tentado fazer desde que tomámos posse”.

Para já, segundo Margarida Balseiro Lopes, o Governo tem duas áreas prioritárias no que se refere aos jovens: a saúde mental e a habitação.

Foi nesse âmbito que o governo criou os cheques-psicólogo e os cheques-nutricionista, permitindo que as instituições de ensino superior ofereçam mais de 100 mil consultas de psicologia e mais de 50 mil consultas de nutrição por ano.

“Este é um investimento direto no bem-estar dos jovens portugueses, garantindo que têm o apoio necessário para enfrentar os desafios do dia-a-dia”, disse, acrescentando que, em menos de um mês, “já há 5.300 consultas pedidas para ambas as especialidades.

Mais 700 camas para alojamento estudantil

Já no que respeita ao alojamento para jovens estudantes do ensino superior, a ministra lembrou que o Governo disponibilizou, neste ano letivo, mais 700 camas no INATEL e aprovou uma “linha de financiamento de 5,5 milhões para que as instituições de ensino superior possam criar condições de alojamento”, negociando quartos.

“Portugal deve ser um “país onde os jovens querem viver, trabalhar, constituir família e construir o seu futuro”, disse.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 28/10/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS