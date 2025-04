Opinião: Uma fábrica de pobres

O desempenho da economia portuguesa neste milénio tem sido, no melhor dos casos, medíocre. Desde o início dos anos 2000, Portugal tem registado um crescimento anêmico, muito abaixo da média europeia. A estagnação da produtividade, o fraco investimento e a dependência excessiva de setores de baixo valor acrescentado contribuíram para um ciclo de baixo crescimento. O turismo tem sido o setor mais dinâmico da economia, mas caracteriza-se por baixos salários e baixo valor acrescentado, o que limita o seu impacto positivo no rendimento dos portugueses. Esta situação tem-se refletido diretamente na vida dos portugueses, que enfrentam cada vez mais dificuldades para melhorar as suas condições económicas.

Os dados fiscais revelam um retrato preocupante sobre a distribuição de rendimentos no país. Nos escalões mais baixos do IRS, o número de contribuintes mais do que triplicou, enquanto nos escalões mais elevados, a progressão foi apenas para o dobro. Isto significa que a base da pirâmide está a crescer muito mais rapidamente do que o topo, sinalizando uma crescente precariedade laboral e dificuldades em ascender na escala social. A mobilidade económica está estagnada, com a maioria das pessoas presas em rendimentos baixos e com poucas perspetivas de melhoria. Mesmo os ganhos obtidos em termos de salário médio dependem de um impulso sério do emprego público.

Portugal é um país de grandes disparidades. Os mais ricos continuam a aumentar o seu património, enquanto os mais pobres se debatem para manter um padrão de vida digno. Mas, o verdadeiro problema está na incapacidade estrutural da economia portuguesa para crescer de forma sustentada e inclusiva. Sem crescimento económico, a sociedade não tem como gerar oportunidades para todos. Além disso, mesmo os aumentos salariais recentes não trouxeram alívio às famílias, pois foram totalmente absorvidos pelo aumento do custo da habitação. Os preços de compra e arrendamento de habitação tornaram-se incomportáveis. Globalmente, a linha de pobreza merecerá mesmo ser redefinida para acolher estas novas realidades e o número de pobres será maior do que as estatísticas revelam. O peso das despesas com a casa tornou-se um fator de empobrecimento generalizado, tornando evidente que, sem soluções estruturais, Portugal continuará a ser uma verdadeira fábrica de pobres.

A repetição das políticas dos últimos 25 anos não produzirá resultados diferentes. O Estado tem que ser menos burocrático e deixar respirar a economia. Os setores mais dinâmicos têm que ser incentivados, a construção terá que ser desburocratizada e promovida para resolver o problema da habitação e dar um impulso económico: a construção tem um enorme poder de arrasto sobre a economia. Os impostos têm que baixar e os salários crescer. Finalmente, a necessidade de aumentar as despesas militares pode ser aproveitada para dar um novo impulso à economia europeia e à portuguesa, em particular. Para além disso, é essencial atrair investimento estrangeiro e grandes empresas que paguem salários substancialmente mais altos, ajudando a puxar os rendimentos do resto da economia para cima e a criar um mercado de trabalho mais competitivo e dinâmico.

Portugal não se pode resignar a ser uma fábrica de pobres. Mudar este paradigma tem que ser o nosso desígnio nacional, a causa comum que une Estado, empresas e cidadãos. Criar riqueza, distribuir melhor e gerar oportunidades reais para todos deve ser a missão de uma economia que quer prosperar no século XXI.