O problema do pessimista está na generalização: está tudo mal, todos os políticos são corruptos, todos os professores são fracos… Generalizar, para além de ser injusto, é muito parcial.

Muito do pessimismo da vida é fruto de uma incapacidade de ver a realidade como um todo, na sua complexidade e diversidade. Toda a realidade e todas as pessoas têm grandezas e fragilidades, verdades e mentiras, serviço e aproveitamento.

Muitas vezes andamos tristes e desanimados, com um olhar pesado, sempre a falar de alguém ou do sistema, da vida ou dos outros.

Esta forma de vida tem algo a ver com projeção da escuridão que nos habita, com incapacidade para ver para além do imediato.

Claro que todos identificamos dificuldades, insuficiências, limitações… nas pessoas e nos processos. Mas somos pessoas agradecidas? Somos gratos e reconhecemos tanto bem que temos?

Precisamos de aprender a agradecer. Precisamos de aprender a dizer bem. Aliás dizer bem de alguém, diz muito de nós mesmos.

Fernando Pessoa (Álvaro Campos) terá escrito: “Não digas mal de ninguém, / Que é de ti que dizes mal”. E a Freud atribui-se a frase: “Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo”.

De facto, muitas vezes quando falamos dos outros, projetamos muito dos nossos próprios valores, das nossas vivências, do que trazemos no nosso coração.

A palavra obrigado parece estar a perder espaço no dicionário existencial. Ouvimos pouco e não dizemos muito.

‘Obligatus’ tem algo de agradecimento e de ligação, de reconhecimento e de empatia. Obrigado quer mesmo dizer ‘ligado a’. Precisamos de aprender a viver em gratidão e de nos ligarmos nessa gratidão mútua.

No Evangelho da missa de ontem Jesus curou 10 leprosos. Todos disseram a Jesus: Tem compaixão de nós’, mas de pois de curados só 1 regressou para agradecer e dizer obrigado.

10 a 1 parece-me uma grande derrota, uma referência ao quanto fica por agradecer diariamente, o número de obrigados que ficam por dizer.

Diz obrigado aos outros por muito do que és e diz obrigado a Deus por tanto que vives.

Nota de rodapé – obrigado a todos os candidatos

que deram o melhor de si, mesmos os que perderam.

É fácil criticar, mas não são muitos os que se comprometem.