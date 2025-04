Opinião: Quem sou eu para julgar?

O Papa Francisco será provavelmente recordado como um dos mais misericordiosos de sempre, um que se dedicou a esticar o manto da Igreja a todos os cantos do mundo. Foi ele quem apelou para que a Igreja fosse “um hospital de campanha depois da batalha”, um lugar de refúgio para todos os que quisessem entrar. Uma Igreja sem portas, onde leigos têm papéis de liderança, entre os quais muitas mulheres.

Porque o mundo precisa de todos. Precisa que a acção climática seja urgentemente assumida como um dever moral. Precisa de economias que não matem, que sejamos solidários com o nosso semelhante, quer seja migrante, prisioneiro ou simplesmente pobre. Estes são os debates da humanidade.

O Papa Francisco também mediou conflitos, entre os EUA e Cuba em 2014, encontrou-se com o Patriarca Kirill de Moscovo em 2016 (a primeira vez para um Papa), assinou em 2019 o “Documento sobre a Fraternidade Humana” de Abu Dhabi com o Grande Imã de al-Azhar e fez visitas sem precedentes ao Iraque ( 2021 ) e ao Sudão do Sul ( 2023 ). Seguir o exemplo do Papa Francisco é sermos “missionários da misericórdia”, é promover a paz em qualquer lugar do mundo e entre todos.

Quem irá suceder a Francisco, o Papa que vivia na casa de hóspedes do Vaticano, e que eu acredito que tenha querido esforçar-se sem conhecer limites até que foi chamado por Deus? A decisão encontra-se agora nas mãos dos cardeais. Pelo menos uma coisa é certa: ao ter nomeado cardeais de lugares nunca antes presentes no Colégio – Sudão do Sul, Mongólia, Timor Leste – Francisco tornou o corpo que elegerá o seu sucessor o mais geograficamente diversificado da história. Quase três quartos dos eleitores de hoje foram nomeados por ele, inclinando o futuro campo papal para a Ásia, África e América Latina.

