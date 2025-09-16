diario as beiras
Opinião: Parabéns José Manuel Silva. Coimbra está muito mais europeia!

16 de setembro às 11 h14
5 comentário(s)
DR

Coimbra abandona o cais do marasmo e solta-se, navega por águas oceânicas, sem medo da terra a bombordo. Obrigado José Manuel Silva.
Ser capaz de transformar a cidade num estaleiro, perceber que fazer é diferente de agradar, que construir incomoda, e mesmo assim deitar mãos à tarefa. Arranjar a infraestrutura, colocar beleza nas ruas, ter uma nova estação multimodal a substituir a velha estação de comboios quase pronta. É muita obra!!! Eles sabem!!! Retirar das gavetas boas ideias, sem mentir. Mas estavam mesmo em gavetas debaixo do pó e eles sabem! Nunca ter a farronca de assumir o alheio.
Foi uma coragem rara nesta cidade de meias tintas e cobardes completos. Uma cidade onde a ilegalidade governa, onde as excepções se constroem para perpetuar poderes ilegítimos.
Sem favores, sem jeitinhos, sem negociações com joelhos no chão, sem medo de ofender ou de dizer que não, estiveste muito bem!!!
Enfrentar vinte anos maus era difícil.
Enfrentar um marasmo chocante era terramoto. E foi! Coimbra tremeu, zangou -se do pó, das árvores caídas, das ruas fechadas, dos negócios prejudicados, das longas filas. Mas Coimbra agora está muito mais bonita! Eles sabem!!!
Agora tens de ser criativo. Fazer a tua obra, mostrar a grandeza do teu sonho.
Agora há que preparar a Coimbra do futuro:
1 – levar o metro Mondego à Mealhada e a Condeixa e obviamente a Sta Clara e S. Martinho do Bispo.
2- fechar a rua 5 de Outubro e converter a Quinta dos Vales num polo da saúde, talvez com a Champalimaud. Aí sim, com a tal maternidade que tens de mudar de lugar, e o polo 4 da universidade/saúde, centros de saúde modernos. Claro que tem de ter habitação para estudantes.
3- Criar estacionamento para vitalidade da baixa ( no parking no business, no business, no future).
4- ligar Coimbra ao rio Mondego. Pensar a ida à Figueira por água. Usar o rio de ribeira de Frades para um parque de lazer e prazer.
5- assumir a Lapa e retirar a polícia dali.
6- assumir o choupal e ter um parque realmente lindo para as pessoas, plantas e animais.
7- retirar a prisão dali e construir uma nova, mais afastada, de facto exemplar, sob as ideias contemporâneas de presídios.
8- manter a atracção de empresas para Coimbra. Tens feito muito neste ponto. Eles não sabem! Ou sabem e mentem!
9- construir a maior piscina de rio de Portugal ali no Mondego frente à cidade.
10- enfrentar as coisas que desfiguram e retiram beleza : os meliantes da baixa, os delinquentes, os arrumadores de carros em excesso, chamando a saúde ao trabalho. Muitos são doentes. Muitos são problemas sociais. Vamos mostrar como se resolvem estas situações.
11- construir casas de banho e instalações de apoio aos turistas vigiadas e com um custo simbólico.
12- vídeo vigilância para tornar a cidade segura. Ser europeu e multar os prevaricadores mesmo quando pensam que estão sós.
13- construir critérios correntes e lógicos na atribuição das casas sociais, mas com contratos claros de despejo se as pessoas falham repetidamente, não respeitam a dádiva pública. O Bairro de Celas, por exemplo, tem tido uma intervenção extraordinária e eles sabem!!
14- negociar com a ULS de Coimbra a retirada dos degradados pavilhões de celas para o polo da saúde em S Martinho. Criar estacionamento para os doentes do IPO e HUC e alojamento de alunos e de profissionais temporários por ali. De novo, com contratos onde a exigência no comportamento é fundamental.

Autoria de:

Diogo Cabrita

5 Comentários

  1. Joao Vaz diz:
    16 de Setembro, 2025 às 23:57

    Excelente reflexão. Td isto é visível. Em 4 anos quase tdas as escolas foram recuperadas principalmente os jardins de infância e 1 ciclo. A Eugénio de Castro onde eu lecionei por pouco que nos caí em cima. O anterior presidente dizia que não era prioritária.

    Responder
  2. Alfeu Sá Marques diz:
    17 de Setembro, 2025 às 9:16

    Alguém que pensa, e bem, independente em Coimbra. Parabéns Dr Cabrita

    Responder
  3. Jorge Andrade diz:
    17 de Setembro, 2025 às 13:50

    Muito bem Diogo! Não é perfeito mas tem feito mt mais que alguns “politiqueiros” que por cá se arrastaram…

    Responder
  4. Tiago Marques diz:
    17 de Setembro, 2025 às 14:25

    Sobre o património histórico em ruínas (casas medievais no centro, igrejas grafitadas, etc) nem uma palavra…

    Responder
  5. Alberto Costa Amaral diz:
    17 de Setembro, 2025 às 14:48

    Muitos parabéns
    Haja quem reconheça o trabalho desta equipa na C M

    Responder

