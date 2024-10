Opinião: O Regresso à Lua

Vi este verão o filme Fly Me to the Moon, realizado por Greg Berlanti e interpretado, entre outros, por Scarlett Johansson e Channing Tatum.

O filme, que relata a preparação da missão Apollo 11 da NASA, é um romance imaginado em torno do feito real e verdadeiramente incrível que foi o de colocar pessoas na superfície da Lua.

Os primeiros passos de Neil Armstrong e Buzz Aldrin na Lua aconteceram a 20 de Julho de 1969. Desde então apenas mais 10 astronautas ( 2 de cada vez nas missões Apollo 12, 14, 15, 16 e 17 ) caminharam sobre a poeira lunar, tudo entre 1969 e 1972.

Deste então, ou seja há 52 anos, que não mandamos ninguém à Lua. As razões são várias, mas principalmente têm a ver com a falta de motivação política, com o elevado custo, e com o alto risco que estas missões acarretam. A viagem à Lua de 1969 foi uma demonstração de força dos EUA face à URSS em plena Guerra Fria que dividia o mundo em dois grandes sistemas políticos, cada um tentando provar a sua superioridade.

Mas a missão de regresso à Lua já está em marcha. Chama-se Artemis, que na mitologia grega é a irmã gémea de Apollo. A missão Artemis tem 4 passos. O primeiro, Artemis I, testou em Novembro de 2022 o foguetão SLS que lançou a nova cápsula Orion em direcção à Lua.

Após 25 dias de missão, incluindo 6 dias em órbitas lunares, a Orion regressou à Terra e mergulhou no oceano. A missão não levou ninguém a bordo, mas testou a Orion que foi concebida para levar até 6 astronautas até à Lua, e talvez um dia a Marte. A Artemis II, planeada para Setembro de 2025, fará uma viagem parecida mas já levará 4 astronautas a bordo da Orion.

Finalmente, a Artemis III, colocará 2 dos 4 astronautas tripulantes na superfície da Lua. Ao chegar à órbita lunar, a Orion fará um rendezvous com a cápsula Starship da Space X. Esta Starship, que viajará autónoma e antecipadamente, permitirá aos 2 astronautas aterrar na Lua (alunar) e depois levantar de volta em direcção à Orion, que permanecerá sempre em órbita lunar, tripulada por 2 astronautas. Quando a equipa estiver reunida, a Orion iniciará a viagem de regresso à Terra. A Artemis IV, ainda com data incerta, levará pessoas para a Gateway, uma estação espacial lunar a ser construída entretanto.

Os 12 astronautas que caminharam na Lua entre 1969 e 1972 foram todos homens de raça caucasiana. A Artemis III vai colocar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor na Lua, oferecendo esperança à humanidade que, à partida, todos podemos atingir tudo.

A exploração espacial permite-nos ver a Terra de fora. Este ponto de vista é especial, porque dilui as diferenças e barreiras artificiais que a humanidade construíu no passado e que fazem cada vez menos sentido.

Quanto mais nos conseguirmos ver como sendo todos “da mesma equipa”, mais fácil será eliminar os danos auto-inflingidos e os auto-conflitos que afligem a nossa espécie humana e o nosso planeta Terra.