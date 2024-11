Opinião: O ódio tomou conta do Mundo

Há muitos cidadãos de origem africana e árabe nascidos em França que começam a abandonar o país.

As razões são as mesmas que, embora adormecidas, nunca deixaram de existir. Racismo e xenofobia pura e dura.

Este é um facto preocupante e não foi a recente vitória de Trump que o determinou. Foram muitos anos de insultos e perseguição!

Mas o facto mais relevante, é que estes cidadãos têm formação superior, são quadros altamente qualificados formados no país que agora abandonam.

Este facto poderá determinar que a europa começa a ser um continente cuja sociedade se começa a deteriorar? Que a liberdade que disfrutamos começa a ser colocada em causa por partidos extremistas seja qual for a sua origem?

A Europa vive mais um momento trágico com a dependência dos Estados Unidos da América e da China. Viveu um momento dramático com o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia devido à enorme dependência energética do gaz russo, que fez com o praticamente desaparecimento da cena política da Senhora Merkel.

A crise política vivida agora na Alemanha, associada às contradições do regime francês, transportam a Europa para uma incerteza que não é boa, longe disso, onde se começam a revelar alguns problemas sociais com o aumento dos bens essenciais.

Portugal poderá começar em breve a sofrer com a crise económica, seja por efeito do aumento da inflacção, devido sobretudo ao aumento generalizado dos bens de consumo alimentares, mas também da crise industrial por efeito de novas políticas americanas, além do crescente apoio financeiro à Ucrânia no combate que a Europa, toda, trava com a Federação Russa.

Também ninguém fica descansado quando se anuncia que o INEM precisa de mais 1100 funcionários para “acertar agulhas” com a sociedade, leia-se cidadãos! Porque, naturalmente, 1100 funcionários não se conseguem contratar em 2 semanas e, por isso, não funcionará melhor nos próximos tempos. Haja sorte!

Para “completar o ramalhete” algumas urgências continuam encerradas.

O que não adianta rigorosamente nada para o mundo, é a forma como os países se relacionam sobre as alterações climáticas e a sua resolução. Não contribuem em nada para a felicidade dos cidadãos, apenas perseguindo o lucro e não o bem-estar.

Portugal, que fica no centro do mundo no que à sua localização diz respeito, tem como problema constante estar longe do centro da europa.

Por tal, também, existem problemas em vários domínios, que só se conseguem resolver com um pacto de regime. Ninguém perderá a face, se o grande objectivo for melhorar as condições de governabilidade de Portugal.

Por fim, nada justifica a violência entre pessoas de várias nacionalidades quando se trata de um jogo de futebol.

Há diferenças de opinião, há guerras por esse mundo fora, umas mais mortíferas do que outras, mas a verdade nunca está do mesmo lado.

O ódio tomou conta do mundo!