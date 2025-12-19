diario as beiras
opiniao

Opinião: “O arquivamento”

19 de dezembro de 2025 às 15 h35
DR

O arquivamento pelo ministério público do caso spinunviva é uma óptima notícia para os políticos e a credibilidade dos partidos. O povo está envenenado de descrença por inúmeros casos que ocorreram, outros em julgamento eterno e outros de que se esquece a notícia. Houve ministros de Cavaco Silva que foram presos. Houve banqueiros que enganaram o povo. Houve ministros com assessor que guardava dinheiro vivo nas estantes da casa ministerial. Houve deputado que roubava malas. Agora invade a nossa intimidade o secretário pedófilo. Um horrendo espelho daquilo que se tornou a política como alavanca de bem estar. Os casos são levados pelos antagonistas como bandeiras e desse modo todos carregam o esterco para o povo.

A judicialização é uma passadeira inclinada que está a destruir a singularidade do serviço público. Muitos serviram o país com sacrifício e não mereceriam esta chuva de calúnias que todos suja. O populismo de esquerda e de direita, agarrou-se ao insulto e à denúncia constante confundindo o importante e o acessório. Todas as roupas interiores a secar na varanda da frente ao mesmo tempo. Nada disto era bom e nada disto ficaria impune. A utilização de exemplos pessoais como cartaz arrasta mais desta doença.

O ministério público instado por, instigado por, instrumentalizado por, fica ele próprio sob a suspeita de uns, ou de outros, conforme a acusação se dirige a alguém nosso ou deles. Uma vergonha discursiva e uma utilização indevida dos tempos de divulgação de noticias.

Sim! A política ficou refém da falta de nível, da baixeza moral, da ausência de cultura. Ainda em resposta ao arquivamento lá veio outra saraivada de atoardas e de vendetas enlamear o que nos devia fazer sorrir.
Montenegro deve ser discutido na política, nas opções escolhidas, nas leis que pretende fazer para cumprir a reforma do Estado que ele e muitos outros gostavam que acontecesse.

Portugal precisa reduzir o seu rio legislativo, melhorar a sua jurisprudência com vista à coerência, corrigir as politicas de segurança, agilizar a reforma da saúde pública, escolher gente melhor para os lugares públicos, regressar aos concursos limpos para vagas públicas, reduzir a cultura wook que enlameou o centro esquerda fazendo crescer a direita mais radical.
A notícia é uma lufada de ar fresco sobre a política.

Já o foi quando andaram a denegrir Passos Coelho e ele ficou incólume. Já o foi quando Marques Mendes acendeu a fogueira onde queimou Isaltino Morais carregando suspeição onde nada se encontrou. Já foi assim com políticos que acabaram por morrer antes de saber que estavam inocentados.

Isto é a vergonha que tem de terminar. Acusações sobre o mensageiro para destruir a ideologia ea mensagem.
Infelizmente está cultura é ordinária e transversal. A ver se melhora em 2026.

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

