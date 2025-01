Opinião: Natal downunder – calor, churrasco e “Christmas Crackers”

Para um português, o Natal na Austrália “cheira” pouco a Natal.

A celebração é ao almoço do dia 25 e o calor acolhedor das camisolas de lã numa casa aquecida enquanto vemos a noite fria pela janela, é substituído pelo calor de um dia de praia, com fato de banho pronto para um mergulho refrescante. O cheiro a lareira, rabanadas e vinho do Porto dá lugar ao cheiro a churrasco, protetor solar e cerveja.

Há tradições semelhantes: O “Sozinho em Casa” também é um clássico, o Pai Natal traz as prendas, mas só se abrem na manhã do dia 25 e com avistamentos de cangurus a puxar o trenó, e o Ferrero Rocher está por todo lado – afinal, parece que o mito de ser vendido apenas no verão por questões de qualidade é só estratégia de marketing.

Mas a minha parte preferida do Natal em Sydney é ir ao mercado do peixe comprar marisco! O mercado faz uma maratona de 36 horas seguidas, abre às 5h de dia 23 e fecha às 17h de dia 24; nesse período recebe 100 a 150 mil pessoas e vende mais de 350 toneladas de peixe e marisco, em que os mais populares são camarões, ostras e lagostas australianas.

Há também tradições únicas, como fazer surf vestido de Pai Natal, jogar críquete com tacos de plástico, ou comer pavlova – cuja origem os australianos disputam com os neozelandeses. Mas o mais engraçado são os “Christmas Crackers”, uma espécie de “rebuçado” gigante embrulhado em papel de Natal. Lá dentro, em vez de um doce, tem um canudo de papel higiénico; duas pessoas puxam cada um dos laços até o “rebuçado” abrir ao som de um “crack”. Dentro do canudo há um mini-brinquedo (tipo Ovo Kinder), uma piada seca para se ler em voz alta e uma coroa de papel que todos, sem exceção, colocam na cabeça durante o almoço.

No final de contas, o essencial do Natal não se perde: Um dia especial para celebrar a família e amigos, acompanhado de boa comida, bebida e troca de prendas.