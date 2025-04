Opinião – Liberdade a sério

Isaiah Berlin apontou, com razão, não serem liberdade e democracia conceitos sinónimos. Partindo da célebre distinção entre liberdade negativa — a liberdade configurada como espaço de não intrusão do poder público na esfera privada — e liberdade positiva — a liberdade como capacidade de exercício efetivo de autogoverno —, salientou ser perfeitamente possível a conciliação entre autocracia e liberdade negativa: um tirano pode conceder ampla autonomia à esfera privada individual, pode, em suma, abster-se de intromissão relevante nos vários estratos da existência pessoal, reservando para si, contudo, em férreo monopólio, o exercício do governo e a prática do poder.

Tal é o recorrente caso dos paternalistas déspotas benevolentes, muito, pouco ou nada iluminados, infatigáveis construtores de cultos de personalidade aptos a causar admiração, adulação e, não raro, genuína adoração das massas.

Não há democracia a sério, pois, sem liberdade positiva, sem autogoverno.

A questão que tem de se colocar é a de saber se a representação, a democracia representativa, hoje, significa um real exercício de autogoverno popular.

E a resposta, neste início do segundo quartel do século XXI, é triste e preocupantemente negativa. Na verdade, os partidos políticos, tradicionais mediadores e procuradores da vontade popular, entraram em profunda crise de legitimidade de representação.

Por, internamente, padecerem de falhas graves de prática democrática, convertendo-se em implacáveis e auto referenciados aparelhos de conquista e preservação do poder.

Aparelhos, para mais, ordenados a intencional desvitalização axiológica e a operacional neutralidade ideológica.

Pois valores, princípios e ideias constituem perigosos agentes contaminadores da saúde e da beleza dos mercados.

Desde os inícios de 80 que assistimos ao declínio e queda das democracias representativas.

Não espanta que, a cada esquina, impacientes, espreitem os benévolos tiranos de todos os tempos.