Opinião: Descansai um pouco

Este é o tempo das promessas das viagens de sonho e dos lugares paradisíacos, dos cruzeiros e das experiências únicas em hotéis, spas, restaurantes, praias, montanha…

Às vezes parece que andamos um ano todo a correr para depois tentar descansar tudo em 8 ou 15 dias.

Quem não sente necessidade e vontade de descansar um pouco?! Depois de mais um ano académico, pastoral ou de trabalho… é tempo de reclamar descanso.

No Evangelho de ontem Jesus também disse aos discípulos – ‘descansai um pouco’. Depois da missão chega a hora de descansar e recuperar forças para continuar o caminho.

O Verbo grego usado no texto bíblico é ‘anapaúo` que significa descansar, parar, repousar; mas também restaurar-se e dar conforto e alívio.

É muito importante descansar, é muito importante saber quais os nossos limites, saber que as nossas forças são limitadas.

Vai na nona edição o livro do Padre Vasco Pinto Magalhães: ‘Só avança quem descansa’. Fala-nos, desde logo, do ‘pecado original’ da pressa que nos faz perder o sentido. Uma possibilidade de leitura, sempre atualizada.

Neste sentido, também nos podemos perguntar: O que me cansa? Onde me levam as minhas pressas?

De facto, não basta descansar, é preciso que o descanso nos restaure e renove as nossas energias e motivações. Todos já tivemos dias com pouco para fazer que foram pesados e férias que foram cansativas.

O que me descansa profundamente? ‘Desligar para ligar’. Desligar de algumas responsabilidades de todos os dias para me ligar mais às pessoas, à leitura, à natureza, ao ritmo sem pressas, ao silêncio, à família e aos amigos, ao por do sol e ao luar…

Para quem é crente, desligar para nos ligarmos mais a Deus, à contemplação, à meditação, à interioridade, à eucaristia…

Bom descanso e não vos ocupo mais. Aproveitem para continuar a escrever este texto a partir das perguntas: Tenho descansado? O que me descansa? Como descanso ao longo do ano?