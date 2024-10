Opinião: Coimbra reconhece empreendedorismo feminino com prémio único no país

Coimbra dá um passo importante para estimular um crescimento económico inclusivo e sustentável com a criação do Prémio Empreendedorismo Feminino. Esta ideia surge na sequência do ciclo “Mulheres de Negócios” que o Município lançou em 2023 e que tem realizado anualmente no Dia Internacional da Mulher.

Com candidaturas abertas até ao dia 8 de novembro, trata-se, que saibamos, do primeiro prémio municipal em Portugal a focar-se diretamente no incentivo e apoio ao empreendedorismo feminino, ilustrando o compromisso de criar um concelho mais inclusivo, dinâmico e inovador.

Como vereador do Empreendedorismo, Investimento e Emprego da Câmara Municipal de Coimbra, vejo este prémio como uma oportunidade! Ciente das dificuldades adicionais que muitas mulheres enfrentam no lançamento dos seus negócios, tanto no acesso a financiamento como devido à escassez de redes de apoio e à persistência de barreiras culturais e preconceitos que têm de ser ultrapassadas (e a este nível o papel das instituições públicas é crucial), reconheço também que empresas lideradas por mulheres são, muitas vezes, mais resilientes, criativas e inovadoras.

Esta iniciativa pretende ser uma ferramenta concreta de apoio às mulheres que ousam empreender e assumir riscos, criando o seu próprio negócio. Não pelo valor monetário, que é mais simbólico e procura ser um incentivo, mas pelo que representa e pela rede que permitirá criar. Desta forma, Coimbra afirma-se como um concelho que sabe reconhecer o talento e as perspetivas únicas das mulheres empreendedoras, bem como o seu impacto positivo na economia local e no bem-estar da comunidade.

Através da criação deste galardão, queremos estimular mais mulheres a desenvolver uma atividade empresarial e a superar obstáculos, seja nas indústrias tradicionais ou em setores emergentes, contribuindo assim para um tecido económico mais dinâmico e para uma sociedade mais justa. Coimbra deve e quer ser um território onde todos e todas têm as mesmas oportunidades de criar, inovar e crescer.

Acredito que estamos a construir algo que vai muito além do momento presente, e que posiciona Coimbra como uma referência. Este é o nosso compromisso e esta distinção não é mais do que o reflexo de uma estratégia mais abrangente de fomento do crescimento económico e criação de emprego qualificado no concelho.

Convido as mulheres empreendedoras a candidatarem-se a este prémio (https://servicosonline.cm-coimbra.pt/) e lanço o desafio a todos para divulgarem a iniciativa. Estou certo de que cada um de vós conhece uma empreendedora de fibra.

Juntos vamos fazer de Coimbra um exemplo de empreendedorismo inclusivo, onde as oportunidades não se definem pelo género, mas sim pelo mérito, pela coragem e pela vontade de fazer acontecer!