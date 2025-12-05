As certezas europeias e a diarreia legislativa conduziram-nos ao princípio da má fé. Preciso de um anti hipertensor na noite de Madrid. Fui ver o futebol e esqueci-me dos medicamentos. Vou à farmácia e pedem-me receita. Não tendo receita, mostre algo que comprove a maleita. Esclareço que só quero evitar um enfarte ou um AVC porque sou hipertenso e venho ver o apaixonante futebol. Não podem vender sem receita. Mas estamos no domínio do incompreensível! Ninguém se droga com captopril. Ninguém se mata com amlodipina. Ninguém se excita com furosemida.

– Só com receita!

– E se morro porque me falta medicação?

– Só com receita! Vá ao hospital!

– Mas eu sei o que tomo. Eu conheço os medicamentos que preciso.

A lei não permite a venda de uma caixa de anti hipertensor. A lei não permite que compre o medicamento da próstata.

– Só com receita!

Esta é a Europa que me desagrada. Este é o fascismo legislativo que os cidadãos deviam impedir retirando confiança a estes personagens que fazem leis acéfalas.

– Só com receita!

– Não é um negócio. Afirmo em pedido de apoio.

– É só uma caixa até voltar a Portugal. Não precisa ser mais que dois medicamentos. Só com receita! Posso ficar de boca ao lado, hemiparesico. Não importa. A lei é dura, mas é para cumprir, senão surgem penalizações e multas.

O jogo pode enervar-me, mas isto muito mais. Legislação canalha.

O princípio da boa fé foi um modo de viver, um aperto de mão entre cavalheiros. Hoje a perversão e a acusação fácil retiram conforto a coisas fáceis e colocam em risco os cidadãos por uma irracionalidade de formalizações, sem estudo algum que as justifique.

Pode ler a opinião de Diogo Cabrita na edição impressa e digital de hoje, 05/12/2025, do Diário As Beiras