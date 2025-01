Opinião: Caso “Gandra d’Almeida”, um motivo para reflexão

A demissão de António Gandra d’Almeida do cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está intrinsecamente ligada à acumulação indevida de funções, uma prática que representa, pela sua natureza, uma violação manifesta e inaceitável dos princípios éticos e legais que orientam a administração pública. Independentemente da magnitude financeira envolvida, tais comportamentos têm o efeito corrosivo de enfraquecer a integridade institucional, além de comprometer a confiança que os cidadãos depositam nas estruturas do sistema público, as quais devem ser permanentemente regidas pelos mais elevados padrões de rigor, transparência e compromisso com o interesse coletivo.

Contudo, para além da análise específica deste caso isolado, é crucial empreender uma reflexão mais ampla e estruturada sobre os fatores subjacentes que contribuem para a ocorrência de situações semelhantes.

Entre essas condições, destaca-se a necessidade urgente de assegurar que os cargos públicos de elevada responsabilidade sejam adequadamente remunerados, em consonância com o peso das funções que lhes estão confiadas. Profissionais que assumem posições estratégicas, como diretores e gestores de organismos fundamentais, enfrentam níveis significativos de pressão, necessitando tomar decisões críticas num ambiente de alta complexidade, o que exige uma dedicação integral e intransigente.

A ausência de uma compensação compatível com essas responsabilidades não só desvaloriza a centralidade do papel desempenhado por esses líderes, como também fomenta, ainda que indiretamente, a busca por atividades paralelas que sirvam para complementar rendimentos, em detrimento do foco total que o cargo exige. Ademais, é incontestável que o ganho financeiro de indivíduos em cargos públicos de destaque, frequentemente se torna alvo de desconfiança e, em não raras ocasiões, de inveja coletiva. Em sociedades profundamente marcadas por desigualdades socioeconómicas, a perceção de que alguém aufere remunerações elevadas tende a ser imediatamente associada a privilégios indevidos ou abuso de poder, mesmo nos casos em que tais valores refletem a responsabilidade e a exigência inerentes à função. Essa reação emocional, embora compreensível, desvia-se frequentemente da verdadeira questão em debate: a necessidade imperiosa de reconhecer e recompensar, de forma justa e proporcional, o mérito, a competência e o compromisso exigidos para liderar instituições públicas de forma eficaz e íntegra. O desafio essencial reside, portanto, em equilibrar essas perceções sociais, assegurando que o SNS seja capaz de atrair profissionais altamente qualificados e genuinamente comprometidos, oferecendo uma estrutura remuneratória que valorize adequadamente a dedicação integral e o desempenho eficiente.

Outra dimensão igualmente crítica deste debate é a prática amplamente disseminada de recorrer a médicos tarefeiros como uma solução recorrente no Serviço Nacional de Saúde. Embora este mecanismo tenha sido originalmente concebido como uma estratégia de curto prazo para colmatar carências pontuais de pessoal, tornou-se, de forma preocupante, um modelo sistemático que desvaloriza as carreiras médicas tradicionais e subverte os princípios fundamentais de estabilidade e coesão no sistema público de saúde. Este paradigma tem privilegiado a remuneração imediata e elevada sobre o compromisso de longo prazo com a missão institucional do SNS, transformando a prestação de cuidados de saúde numa atividade mercantilizada. A perpetuação desta dependência compromete a estabilidade das equipas hospitalares, fomentando um ciclo de precariedade no qual médicos se deslocam incessantemente entre diferentes unidades de saúde em busca de turnos, muitas vezes em condições de exaustão. Em vez de reforçar a solidez estrutural do SNS, este modelo fragmentado apenas perpetua a insustentabilidade e impede a construção de vínculos duradouros entre os profissionais e as instituições públicas. Tal realidade não apenas inviabiliza a criação de uma cultura de compromisso e pertença entre os médicos e o sistema, mas também reduz significativamente a capacidade do SNS de assegurar a prestação de cuidados consistentes e de alta qualidade aos utentes. O montante considerável que atualmente é despendido para remunerar tarefeiros deveria ser direcionado para a valorização das carreiras médicas dentro do sistema público, através da implementação de salários justos, condições de trabalho adequadas e estabilidade contratual. Essa abordagem não apenas fortaleceria o SNS, mas também atrairia e reteria profissionais altamente qualificados, empenhados em contribuir para um serviço público forte, ético e eficiente.

Por conseguinte, é imperativo que o debate acerca de casos como este transcenda a indignação efémera gerada pelo escândalo momentâneo. Antes, deve servir como um catalisador para uma reflexão mais profunda e consequente sobre as fragilidades estruturais do SNS, bem como sobre a necessidade urgente de reformar os seus alicerces para que se tornem verdadeiramente sólidos. A construção de um novo sistema transparente, ético e eficiente, que valorize plenamente os profissionais de saúde e as populações que deles dependem, deve ser o objetivo final de qualquer reforma ou reflexão que surja no seguimento deste episódio.