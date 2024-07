Opinião – Boas férias

ATLETAS OLÍMPICOS – Saudação a todos os nossos atletas de eleição, em especial aos que são oriundos do distrito de Coimbra.

ATLETAS OLÍMPICOS – A sua presença nos Jogos Olímpicos de Paris já justifica o nosso respeito. Mas, se ao nosso respeito conseguirem conquistar uma medalha, seria óptimo e o nosso orgulho.

ATLETAS OLÍMPICOS – Os nossos atletas praticam e dedicam-se a duas modalidades desportivas que implicam uma dedicação plena. Mais do que “gostarem” da modalidade apaixona-os a sua prática intensa.

ATLETAS OLÍMPICOS – Os atletas de todas as outras modalidades, individuais e colectivas, deverão “pôr os olhos” nestes atletas. Portugal estaria representado por outras modalidades. O Estado deveria responder com apoio e organização, sobretudo de âmbito escolar! Mas vai ser difícil, eu sei!

ACADÉMICA.oaf – Depois da tempestade vem a bonança! Em boa hora as partes se entenderam.

ACADÉMICA.oaf – Agora, exige-se, como ontem, um campeonato tranquilo. O que significa, a almejada subida de divisão…que por agora será apenas a Liga 2!

POLÍTICA “AMANHÔ – A política não tira férias, embora por vezes pareça! Os partidos, todos eles, mas principalmente os da área da governação, já estão em profunda discussão e divisão interna. Mas discussão e divisão interna, tendo em vista, ou, sobre algo que a seu tempo melhore a vida do país e dos cidadãos? Isso, isso…o meu Amigo é um curtido!

POLÍTICA “AMANHÔ – Portugal, por agora, estará preso pela aprovação ou não do Orçamento Geral de Estado. Depois? Bem, depois, começa a guerrilha interna das autárquicas. Cada qual quer algo, o seu contrário e qualquer coisa. Para atingir o objectivo vai valer tudo!

POLÍTICA “AMANHÔ – Esquecem-se, ignoram-se, as propostas para o POVO…e recomendam-se a si e aos seus mais próximos. O POVO grama tudo!

POLÍTICA “AMANHÔ – Mas há sempre a esperança que alguns, esperemos muitos, guardem a retórica e utilizem a dialética.

POLÍTICA “AMANHÔ – O Dr. Fernando Vale, uma das “figuras” mais emblemáticas da solidariedade em Portugal, disse um dia, enquanto ouvia um discurso de um “jovem” militante socialista; “um rapaz tão novo e com um discurso de velho”!

POLÍTICA “AMANHÔ – No livro “Sobre a Velhice” da autoria de Cícero, este escrevia a dado momento: “quem quiser ser velho por muito tempo há que começar a sê-lo cedo”!

POLÍTICA “AMANHÔ – “A memória de muitas obras boas tem particularíssima doçura” – Cícero.